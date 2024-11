Idoso cai em golpe de falso cancelamento de empréstimo em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Um idoso de 74 anos, residente na Vila Pinheiro, foi vítima de um golpe ao tentar cancelar um suposto empréstimo fraudulento, em Aquidauana.

O incidente foi registrado na Delegacia de Polícia local após o idoso receber, no dia anterior, uma ligação de um número fixo com prefixo local.

A pessoa do outro lado se identificou como “Lucas” — mesmo nome do gerente do banco da vítima — e alegou que tentativas de empréstimo indevido estavam sendo realizadas em seu nome.

Durante a conversa, o golpista orientou o idoso a acessar o aplicativo bancário no celular e seguir instruções para bloquear o empréstimo.

Embora o idoso não tenha fornecido dados como senha ou documentos pessoais, ele, seguindo as instruções, acabou realizando uma transferência PIX para uma conta, que ele desconhece.

No dia seguinte, ao procurar sua agência física do Banco Bradesco, a vítima foi informada de que havia sido enganada. Além da transferência efetuada, o golpista também contratou um empréstimo pessoal em seu nome no valor de R$5.300,00.

Após perceber o golpe, o idoso bloqueou seu acesso bancário e registrou o caso na polícia para investigação.