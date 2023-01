Idoso cochila, tem a casa invadida e celulares furtados em Aquidauana

Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Um idoso de 78 anos procurou a Delegacia de Aquidauana após ter a casa invadida e os celulares furtados enquanto cochilava, na Vila Pinheiro.

Por volta das 16h de terça-feira (10), a vítima teria tomado um suco de laranja e cochilou. Quando despertou, percebeu que dois celulares, um celular Samsung A10S de cor preta com trinca na tela e um Samsung A30 de cor branca com capa de abrir e fechar na cor preta, haviam sumido.

Os aparelhos estavam carregando na tomada próximo a televisão. A carteira com cartões de bancos e documentos pessoais também foram levados.

Entretanto, na manhã desta quinta-feira (12), encontrou sua carteira com os documentos e cartões jogados no fundo do quintal.

O caso está sendo investigado.