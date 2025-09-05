Acessibilidade

05 de Setembro de 2025 • 20:26

Polícia

Idoso condenado por estupro de vulnerável é preso em Camapuã

Ele foi condenado a 24 anos de prisão

Redação

Publicado em 05/09/2025 às 16:12

Polícia Civil de Camapuã / PCMS

A Polícia Civil de Camapuã cumpriu, nesta sexta-feira (5), um mandado de prisão definitiva contra um idoso de 60 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A sentença já havia transitado em julgado, o que significa que não cabem mais recursos e a execução da pena foi determinada pela Justiça. O réu deverá cumprir 24 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão.

De acordo com o delegado Gustavo Detomi, responsável pela operação, a prisão ocorreu por volta do meio-dia. Assim que a equipe teve acesso ao mandado, foram iniciadas diligências para localizar o condenado, que foi encontrado ainda no município. A ação foi realizada de forma discreta, com o objetivo de garantir a segurança da operação e evitar alarde na região.

Após a detenção, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. Por se tratar de prisão definitiva, ele passará por audiência de custódia e, em seguida, será transferido para a unidade da Polícia Penal no município de Coxim, onde começará a cumprir a pena imposta pela Justiça.

O crime de estupro de vulnerável é tipificado no artigo 217-A do Código Penal e trata de atos sexuais cometidos contra menores de 14 anos, ou pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenham o necessário discernimento para a prática do ato. A pena prevista varia de 8 a 20 anos por ocorrência, podendo ser somada em casos de múltiplas infrações, como no caso do condenado.

