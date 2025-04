Idoso condenado por estupro é preso em Aquidauana

SIG de Aquidauna / PCMS

A equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais), da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, cumpriu, cumpriu nesta segunda-feira, 7, um mandado de prisão definitiva contra um idoso de 73 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

O mandado, expedido pela Vara Criminal – Infância e Juventude de Aquidauana, do TJMS (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul), com pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

Após diligências investigativas, a equipe da SIG localizou o condenado e efetuou sua prisão. Em seguida, ele foi encaminhado ao plantão da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.

A Polícia Civil ressalta ainda a relevância da participação da sociedade no enfrentamento à criminalidade. Informações e denúncias podem ser repassadas, de forma anônima e sigilosa, pelo telefone/WhatsApp (67) 99125-1566, contribuindo diretamente para a elucidação de crimes e a prisão de foragidos da Justiça.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!