17 de Setembro de 2025 • 15:37

Polícia

Idoso condenado por homicídio é preso em Ribas do Rio Pardo

Homem de 61 anos foi localizado pela Polícia Civil e deverá cumprir mais de 13 anos de prisão em regime fechado

Redação

Publicado em 17/09/2025 às 15:11

Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo / PCMS

Na tarde desta terça-feira, 16, a Polícia Civil prendeu um idoso de 61 anos condenado pelo crime de homicídio qualificado em Ribas do Rio Pardo, interior de Mato Grosso do Sul. A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado definitivo expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

De acordo com a decisão judicial, já transitada em julgado, o homem deverá cumprir pena de 13 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado. A ação foi realizada pelo setor de investigações gerais da Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, que localizou o condenado após diligências.

Após ser detido, o idoso foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

