Idoso condenado por homicídio é preso em Ribas do Rio Pardo

Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo / PCMS

De acordo com a decisão judicial, já transitada em julgado, o homem deverá cumprir pena de 13 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado. A ação foi realizada pelo setor de investigações gerais da Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, que localizou o condenado após diligências.

Na tarde desta terça-feira, 16, a Polícia Civil prendeu um idoso de 61 anos condenado pelo crime de homicídio qualificado em Ribas do Rio Pardo, interior de Mato Grosso do Sul. A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado definitivo expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Após ser detido, o idoso foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!