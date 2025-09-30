Idoso de 79 anos cai de escada e é socorrido em assentamento de Corumbá

Atendimento dos Bombeiros / Corpo de Bombeiros, Divulgação

Um idoso de 79 anos foi socorrido na tarde desta segunda-feira (29) após cair de uma escada no assentamento São Gabriel, localizado a cerca de 40 km da área urbana de Corumbá. O acidente ocorreu por volta das 15h30, em um sítio da região.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem relatou que realizava a troca de lâmpadas em seu rancho quando perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura aproximada de quatro metros.

No local, a vítima foi encontrada consciente e orientada, mas apresentava uma lesão na cabeça, suspeita de fratura nas costelas do lado direito e dificuldade para respirar. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Corumbá para avaliação médica detalhada.

