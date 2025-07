Idoso de 81 anos morre após acidente de bicicleta elétrica em São Gabriel do Oeste

Santa Casa de Campo Grande / Midiamax

Um idoso de 81 anos faleceu na manhã de sábado (19), nove dias após se envolver em um acidente de trânsito em São Gabriel do Oeste, município localizado a cerca de 140 km de Campo Grande. Ele estava internado na Santa Casa da capital desde o dia 10 de julho, quando foi transferido em estado grave após a colisão.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pelo filho da vítima, o idoso estava em uma bicicleta elétrica e trafegava pela região central da cidade quando, nas proximidades do prédio do Detran, colidiu com um veículo Fiat Palio que seguia pela Avenida Castelo Branco. O filho informou que não presenciou o acidente e não soube relatar como a batida ocorreu.

Com o impacto, o idoso caiu e bateu a cabeça no asfalto, sofrendo uma lesão visível. Ele foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado inicialmente para a unidade de saúde de São Gabriel do Oeste. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido no mesmo dia para a Santa Casa de Campo Grande, onde deu entrada às 14h27, de acordo com o Jornal Midiamax.

O óbito foi confirmado às 8h20 do último sábado, conforme informou o filho da vítima às autoridades. Segundo ele, o pai não apresentava nenhum problema de saúde antes do acidente.

A outra pessoa envolvida na colisão, condutora do veículo Fiat Palio, foi identificada no boletim de ocorrência. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pela Polícia Civil.

