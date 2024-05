Idoso é agredido e tem aposentadoria roubada por casal no Jardim Aeroporto

Ambos foram presos horas após o crime / João Eric / O Pantaneiro

Um idoso de 60 anos foi agredido por um casal durante um roubo no Jardim Aeroporto, em Aquidauana, na quinta-feira, 30. Os criminosos se aproveitaram de conhecer a vítima e levaram a aposentadoria do morador, que havia sacado o dinheiro no dia anterior.

A vítima relatou aos policiais que estava dormindo quando foi acordado pelo casal chamando por ele. Ele reconheceu a mulher e o companheiro dela, que foram até a casa pedindo um copo de água. Sem desconfiar, ele permitiu que ambos entrassem para tomar água, mas foi surpreendido com um golpe na cabeça, dado com um pedaço de madeira.

Em seguida, o casal pegou a carteira da vítima, que continha R$ 1,2 mil da aposentadoria. Ao acordar e conseguir se levantar, o idoso percebeu que eles haviam fugido. Ele conseguiu pedir ajuda a uma vizinha, que acionou a Polícia Militar.

A vítima foi levada para o Hospital Regional de Aquidauana, pois sofreu um corte na nuca que precisou de pontos. Ele repassou as características dos suspeitos para a PM e a Polícia Civil.

O setor de investigação do 1º DP foi acionado e, pouco depois, o homem foi localizado no mesmo bairro, confessando que participou do crime com a companheira. Minutos depois, ela foi encontrada próxima à sua residência, embriagada. Apesar disso, ela negou os fatos e afirmou que o sobrinho teria participado, e não o companheiro.