Idoso é agredido no rosto e polícia apura assassinato em Aparecida do Taboado

Caso foi registrado na Delegacia / PCMS

Júlio Aparecido Mendes, 66 anos, foi encontrado ferido com pancadas no rosto, no quintal de casa, na Rua Sebastião Nogueira Lélis, em Aparecida do Taboado. O caso ocorreu na noite de quinta-feira, dia 25.

Segundo a Polícia, o idoso morreu no hospital e a suspeita é de assassinato.

Conforme o boletim de ocorrência, uma vizinha contou que ouviu a esposa de Júlio gritar ao ver o esposo caído no quintal. A testemunha então subiu no muro e viu o idoso de bruços na grama e pediu para o esposo acionar os Bombeiros.

Na sequência, o filho da vítima surgiu e fez massagem cardíaca, até a chegada dos Bombeiros. O idoso foi levado para o Pronto Socorro Municipal, mas chegou ao local sem pulso e respiração. A vítima ainda tinha sangramento no nariz e lesão no olho esquerdo.

O corpo passará por exames para determinar a causa morte. O caso foi registrado na Delegacia e segue sob investigação.