Idoso é encontrado em estado de decomposição em Corumbá

Viatura da Polícia Militar / Divulgação

Na noite de sábado, o corpo de um homem foi encontrado em estado avançado de decomposição, na residência, no bairro Guatós, em Corumbá. A Polícia Militar precisou arrombar a residência do morador de 73 anos.

A residência, que estava fechada há algum tempo, foi arrombada pelos policiais para verificar a situação interna. Infelizmente, o estado de putrefação do corpo indicava que o falecimento ocorreu há vários dias.

Uma funerária foi enviada ao local para a remoção do corpo, conforme protocolo. As causas da morte ainda serão investigadas pela polícia, que está trabalhando para esclarecer as circunstâncias do caso.