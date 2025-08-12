Idoso é encontrado morto em fazenda na zona rural de Bodoquena

PM foi acionada na última segunda-feira
Polícia Civil de Bodoquena / PCMS
Na tarde de segunda-feira, 11, por volta das 13h, um idoso identificado como Almir Leite, de 64 anos, foi encontrado morto no banheiro de uma residência localizada em uma fazenda na área rural de Bodoquena.
A Polícia Militar foi acionada após a descoberta do corpo. A família da vítima também foi comunicada. Até o momento, não há informações confirmadas sobre as causas da morte. Conforme apuração inicial, a Perícia não foi chamada ao local, uma vez que não foram encontrados indícios de crime.
O caso segue sendo acompanhado.
