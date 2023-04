Idoso é flagrado cometendo maus-tratos a animais

Divulgação

Nesse mês de Abril está “no ar” a campanha Abril Laranja, que tem como propósito a prevenção contra a crueldade animal.

Contrariando essa campanha, um homem de 69 anos, foi preso pela polícia ambiental na cidade de Rosana, SP, após abandonar sete filhotes de cachorro, dentro de uma caixa de papelão.



A polícia chegou ao acusado, após receber uma denúncia de maus-tratos a animais. Em seguida, os agentes realizaram diligências e analisaram imagens de câmeras de segurança, que ajudaram na identificação do o veículo do idoso que praticou a violência. Como pena, ele terá que que pagar multa de R$ 21 mil e ainda responder criminalmente pelo ato. Na legislação brasileira, maus-tratos a animais é crime com reclusão de 2 a 5 anos e multa.



Recentemente, em Aquidauana, MS, O Pantaneiro noticiou ocorrências de maus-tratos a um cavalo, que foi abandonado, o caso de uma mulher flagrada (por câmeras), jogando uma caixa com quatro filhotes de gato numa calçada e a violência contra um cachorro que teve as patas amarradas e em seguida foi assassinado.



De acordo com os dados da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa) da Secretaria da Segurança Pública, as denúncias de maus-tratos a animais aumentaram entre 2020 e 2021 (15,60%): foi de 13.887 — entre janeiro e novembro — para 16.042.

A polícia ambiental informou que os filhotes foram resgatados e entregues a uma ONG (Organização Não Governamental), da cidade, para receberem cuidados e serem encaminhados para adoção.

Em Aquidauana, o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).



Dispõe de uma linha de WhatsApp onde a pessoa pode mandar mensagens e vídeos, no número 99996-1218 ou no telefone 3241-1205.