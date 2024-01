Idoso é levado para delegacia por tentar aliciar adolescente em Aquidauana

Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauana / Divulgação

Um idoso de 72 anos foi levado para a delegacia por importunação sexual contra uma adolescente de 13 anos, em um mercado de Aquidauana. A vítima relata que o vizinho fez “propostas indecentes”, na segunda-feira, 15.

Segundo o boletim de ocorrência, a menina estava no mercado com a mãe, quando o idoso teria oferecido dinheiro por abuso sexual.

A mãe da adolescente acionou a Polícia Militar, no bairro Cidade Nova, após o crime. Outras duas vizinhas foram testemunhas no boletim, alegando que não é a primeira vez que o idoso tenta aliciar crianças com dinheiro.

O idoso foi levado para a delegacia e o caso está sendo investigado.

*Com informações do Sidrolândia News.