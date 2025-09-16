Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 11:21

Vila Margarida

Idoso é morto a facada pelo próprio irmão em Campo Grande

Autor do crime teria esquizofrenia e teve um surto antes de atacar o irmão

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 08:21

Depac Centro Campo Grande / Divulgação/Sejusp

Um idoso, de 72 anos, foi morto a facada pelo próprio irmão, na casa do autor, localizada na Rua Naviraí, na Vila Margarida, em Campo Grande. O crime ocorreu nesta segunda-feira (15).

Segundo publicado pelo Jornal Midiamax, o autor tem esquizofrenia e teria tido um surto, momento em que atacou o irmão.

De acordo com a polícia, a vítima morreu em um dos quartos da residência.

A vítima não morava no local, mas frequentava muito a casa do irmão. A filha da vítima foi quem encontrou o pai já sem vida.

A Polícia Civil e Militar foram acionadas ao local.

