Idoso é morto a facada pelo próprio irmão em Campo Grande

Depac Centro Campo Grande / Divulgação/Sejusp

Um idoso, de 72 anos, foi morto a facada pelo próprio irmão, na casa do autor, localizada na Rua Naviraí, na Vila Margarida, em Campo Grande. O crime ocorreu nesta segunda-feira (15).

Segundo publicado pelo Jornal Midiamax, o autor tem esquizofrenia e teria tido um surto, momento em que atacou o irmão.

De acordo com a polícia, a vítima morreu em um dos quartos da residência.

A vítima não morava no local, mas frequentava muito a casa do irmão. A filha da vítima foi quem encontrou o pai já sem vida.

A Polícia Civil e Militar foram acionadas ao local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!