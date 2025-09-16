Idoso é morto a facada pelo próprio irmão em Campo Grande

Autor do crime teria esquizofrenia e teve um surto antes de atacar o irmão
Depac Centro Campo Grande / Divulgação/Sejusp
Um idoso, de 72 anos, foi morto a facada pelo próprio irmão, na casa do autor, localizada na Rua Naviraí, na Vila Margarida, em Campo Grande. O crime ocorreu nesta segunda-feira (15).
Segundo publicado pelo Jornal Midiamax, o autor tem esquizofrenia e teria tido um surto, momento em que atacou o irmão.
De acordo com a polícia, a vítima morreu em um dos quartos da residência.
A vítima não morava no local, mas frequentava muito a casa do irmão. A filha da vítima foi quem encontrou o pai já sem vida.
A Polícia Civil e Militar foram acionadas ao local.
