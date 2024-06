Idoso é preso após ameaçar esposa com arma de fogo

Arma apreendida / Divulgação

Na tarde desta sexta-feira, 7 de junho, um idoso de 79 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul em Aquidauana. A ação foi realizada pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), que cumpriu um mandado de busca e apreensão emitido pelo Poder Judiciário local. Na casa do suspeito, a polícia encontrou um revólver Taurus .38 e 12 munições do mesmo calibre.

O idoso vinha ameaçando sua esposa, dizendo que iria matá-la. Além disso, quando a filha do casal tentou intervir, ele também a ameaçou de morte e a injuriou, chamando-a de 'vagabunda'. Esses relatos levaram a polícia a investigar e a solicitar o mandado de busca.

Durante a operação, o suspeito foi preso por posse de arma de fogo de uso permitido. Ele foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher, onde a prisão foi formalizada.