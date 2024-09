Idoso é preso após estupro de neta de namorada em Ponta Porã

Delegacia de Ponta Porã / Divulgação

Nesta segunda-feira, 30, a equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Ponta Porã, prendeu em flagrante autor de estupro de uma criança, neta da namorada. Segundo o boletim de ocorrência, a vó, de 52 anos, tinha um relacionamento com o idoso, de 60 anos.

Conforme a Polícia Civil, a mulher relata que ao sair do banheiro foi procurar por sua neta de sete anos e ao entrar no quarto dos fundos, deparou-se com o autor com o zíper da bermuda aberto e o órgão genital totalmente exposto, deitado em cima da vítima menor a qual também estava com seu short abaixado até os tornozelos.

Imediatamente a comunicante tentou conter o homem que pulou a grade e fugiu da residência. Em diligências, os policiais conseguiram identificar e capturar o autor, o qual foi conduzido até a autoridade policial competente, que o autuou em flagrante delito pelo crime de estupro de vulnerável.

Após a prisão, o autor permanecerá à disposição da Justiça. O inquérito policial ainda prosseguirá para apuração de todos os elementos investigativos pertinentes.