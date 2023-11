Idoso é preso após perseguir e ameaçar professora em Dois Irmãos do Buriti

Divulgação

Um idoso de 66 anos foi preso pela Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti, nesta terça-feira, 14, por perseguição e ameaça a uma professora de 61 anos.

Segundo a polícia, a vítima foi até à delegacia abalada com o fato do indivíduo constantemente persegui-la e utilizar de palavras de baixo calão para ameaçá-la. O indivíduo já é conhecido na cidade por reiteradas vezes ameaçar as pessoas pelas ruas da cidade, inclusive no mesmo dia outra vítima, compareceu na Delegacia para registrar uma ocorrência de ameaça contra o mesmo indivíduo.

A partir dessas informações e outras diligências, os policiais fizeram rondas pela cidade e conseguiram encontrar o autor, que foi capturado e encaminhado para a delegacia, onde foi formalizada a prisão.