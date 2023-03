Idoso e preso com armas após fazer ameaça contra a esposa

Polícia civil

Na manhã desta quinta-feira, 16, em cumprimento a mandado de busca e apreensão pelo crime de ameaça praticada como violência doméstica e familiar contra mulher, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes foi até a Fazenda São Sebastião, a cerca de 30 km da área urbana.

Onde, após revista no local, encontrou um revólver calibre .32, marca Rossi, com sete munições, uma espingarda de ar comprimido, adaptada para calibre .22, com 47 munições e ainda oito munições calibre .38.

Um homem, de 80 anos, foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foi feito o auto de prisão em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. As investigações se iniciaram após a esposa do autor procurar a Polícia Civil relatando ter sido vítima de ameaça.

A Autoridade Policial representou pela Busca e apreensão, que foi cumprida na data de hoje, tendo resultado positivo, haja vista que duas armas de fogo ilegais foram tiradas de circulação, sendo garantida a segurança e a integridade física da vítima.