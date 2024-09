Idoso é preso com quase R$ 800 mil em cigarros na MS-164

Carga apreendida / Divulgação

Na tarde de segunda-feira (2), um idoso de 61 anos foi detido enquanto transportava cerca de R$ 800 mil em cigarros contrabandeados na rodovia MS-164, em Ponta Porã.

Durante uma operação de fiscalização, por volta das 15h, uma equipe do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) sinalizou para que um caminhão com semirreboque parasse. Ao abordarem o motorista, os policiais perceberam que os pneus do veículo eram novos e de fabricação estrangeira.

Questionado sobre o conteúdo do semirreboque, o motorista demonstrou nervosismo e afirmou que estava vazio. No entanto, após uma inspeção minuciosa, os policiais localizaram 215 caixas contendo cigarros contrabandeados do Paraguai. No total, foram encontrados 10.750 pacotes de cigarros de várias marcas diferentes, conforme o Midiamax.

O idoso foi preso em flagrante e os cigarros apreendidos, sendo encaminhados às autoridades competentes para as devidas providências legais.