Idoso é preso em casa suspeito de matar jovem de 23 anos

Equipe do GOI / Divulgacão

Suspeito de matar brutalmente um jovem de 23 anos, um idoso que ainda não teve o nome divulgado, foi preso na manhã desta quarta-feira (3), na casa onde mora, na Rua Piracanjuba, no Bairro Lagoa Dourada, em Campo Grande. Ele foi capturado por policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) no mesmo local onde assassinou brutalmente um jovem de 23 anos, na noite passada.

Conforme apurado pelo Campo Grande News, a prisão do idoso ocorreu por volta das 9h30 de hoje. Após 20 minutos de conversa com os policias que chegaram à casa do suspeito em um carro descaracterizado.

O suspeito é comerciante e segundo ele, efetuou golpes de facada no rapaz porque na manhã de ontem, a vítima teria furtado seu estabelecimento.

A equipe de reportagem esteve no local dos fatos pela manhã e acompanhou a prisão do suspeito. A esposa do idoso disse que não estava em casa no momento em que o crime aconteceu. “Eu não vi nada porque passei a noite na casa da minha irmã, fiquei sabendo hoje cedo”, revelou a companheira do homem que também foi conduzida pelos policiais.

Moradora do bairro de 32 anos que terá a identidade preservada disse que a vítima é um jovem conhecido na região por cometer pequenos furtos. “Ontem de manhã vi ele com algumas panelas andando na rua, acredito que eram roubadas e que ele iria vender”, revelou a mulher.