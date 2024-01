Idoso é preso na BR-262 com 35 kg de pasta base escondida em caminhão

Droga apreendida / Divulgação

Um idoso de 62 anos foi preso nesta terça-feira, 9, com 35,1 kg de pasta base de cocaína escondida no caminhão semirreboque Volvo FH 460, na BR-262, em Miranda.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma equipe fiscalizava o km 602, quando abordaram o caminhoneiro. Inicialmente, ele disse que havia saído de Osasco, em São Paulo, onde carregou a carga de óleo, e seria para Campo Grande. Ainda relatou que iria carregar bags de borato em Corumbá, mas teria se desentendido com o contratante e retornado.

A polícia suspeitou da versão e continuou o interrogatório, quando o motorista caiu em contradição várias vezes, dizendo que teria rota em Minas Gerais, mas não tinha o contato do contratante. Os PRFs iniciaram a vistoria no veículo e o levaram em uma oficina de Miranda, quando foi localizado no cavalo trator cerca de 34 tabletes de droga.

Por fim, ele confessor que carregou a droga em Corumbá e iria receber R$ 5 mil pelo trabalho. Ele foi levado para delegacia, onde deve responder por tráfico de drogas.