Idoso é preso por dirigir embriagado na BR-262 em Anastácio

PRF fazia fiscalização da rodovia / Divulgação

Um idoso de 64 anos foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) por dirigir embriagado pela BR-262, trecho de Anastácio, na tarde de domingo, 15.

Segundo a polícia, o conduto dirigia uma Fiat Strada, quando a trava do capô se soltou e bateu no vidro dianteiro. Uma equipe da PRF flagrou o acidente no km 465 e esperou o motorista parar, entretanto, ele continuou o trajeto.

O idoso só parou quando foi detido pela equipe. Foi feito teste de bafômetro e contato 0.58 milímetros de álcool por litro de ar expelido.

Ele foi levado para delegacia e vai responder por embriaguez ao volante.