Idoso é preso por maus-tratos a cachorro em Santa Rita do Pardo

Animal foi resgatado / PCMS

Um idoso de 65 anos foi preso em flagrante na manhã de segunda-feira, 26, por suspeita de maus-tratos a um cachorro em Santa Rita do Pardo. A ação foi conduzida pela Polícia Civil após denúncias sobre a situação de abandono de um animal doméstico.

Ao chegar ao local indicado, os agentes encontraram um cão de porte médio a grande, de pelagem caramelo, em condições alarmantes. O animal apresentava sinais evidentes de desnutrição, infestação por carrapatos e ferimentos nos olhos. A causa das lesões ainda será investigada.

Segundo a polícia, o tutor do cachorro alegou ter se ausentado da cidade entre os dias 19 e 23 de maio, afirmando que havia deixado o cuidado do animal sob responsabilidade de vizinhos. No entanto, ele não soube identificar quem seriam essas pessoas e apresentou declarações contraditórias durante o depoimento.

Diante das condições de sofrimento do animal e da ausência de cuidados, o idoso foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante por crime de maus-tratos, conforme previsto na legislação vigente.

O cão foi resgatado pela ONG SOS4Patas, que encaminhou o animal para atendimento veterinário e iniciou os cuidados necessários para sua recuperação.

A Polícia Civil reforça que maus-tratos a animais são crimes passíveis de punição e orienta a população a denunciar casos suspeitos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.

