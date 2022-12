Idoso é sequestrado e deixado amarrado na região da Gameleira

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax

Idoso, de 60 anos, foi sequestrado em propriedade rural de Campo Grande, próxima da MS-010, na noite de segunda-feira (26).O homem foi amarrado, teve o carro Fiat Toro roubado por bandidos armados e deixado na região da estrada da Gameleira.

Ele conseguiu ajuda, foi desamarrado e na delegacia, a vítima contou que estava sozinha na propriedade, quando a energia foi interrompida no local, segundo o Campo Grande News. Então, pegou uma lanterna e seguiu até o padrão, momento em que foi surpreendido por dois homens, que usavam touca e máscara, um deles armado com faca.

A dupla levou o idoso para dentro da casa, amarrou as mãos da vítima e a trancou no banheiro. Enquanto isso, reviraram o imóvel.

Ainda conforme o Campo Grande News, a todo momento os bandidos perguntavam sobre dinheiro e repetiam "você sabe que tem dívida, você tem dívida". Contudo, o idoso afirma que possui dívida apenas com o banco.

Enquanto vasculhavam a residência, os autores pegaram uma espingarda, um notebook, um celular e o veículo da vítima, uma Fiat Toro vermelha.

Em seguida, colocaram o idoso no veículo e saíram do local, dirigindo por aproximadamente três horas. Durante esse período ameaçavam o idoso com a espingarda e outra arma de fogo.

Foi quando o amarraram e o deixaram na região da Gameleira.