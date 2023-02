Idoso é socorrido após cair de cavalo no Pantanal

A vítima foi trazida de helicóptero pela Marinha até Corumbá / Ilustração/Marinha

Um idoso de 61 anos ficou mal após cair de um cavalo na tarde de ontem (21), no Sítio Santa Maria, região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com sintomas de febre e dores na costela.

A vítima foi trazida de helicóptero pela Marinha até Corumbá.

Segundo o Diário Online, a vítima apresentava dificuldade para movimentar o braço superior esquerdo.

O resgate foi feito com o auxílio de uma aeronave do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste (EsqdHU-61), Organização Militar subordinada ao Comando do 6º Distrito Naval, e o deslocamento foi feito com acompanhamento de um médico do Hospital Naval de Ladário (HNLa).

Na chegada ao heliponto do EsqdHU-61, uma ambulância do Corpo de Bombeiros seguiu com o paciente para a Santa Casa de Corumbá.