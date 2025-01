Idoso foragido do Mato Grosso é preso por estupro em Nova Alvorada do Sul

Delegacia de Nova Alvorada do Sul / Divulgação

Na manhã desta segunda feira (20), a Polícia Civil por meio da Delegacia de Nova Alvorada do Sul em ação conjunta com a delegacia de Rondonopólis, do Mato Grosso, cumpriram um mandado de prisão contra um idoso de 71 anos, acusado da pratica de estupro de vulnerável contra uma criança de sete anos de idade.

Segundo as investigações o acusado abusou sexualmente por vários meses de uma criança que frequentava a sua residência para brincar com a neta dele. Após a ciência desses fatos a Polícia Civil do Mato Grosso representou pela prisão do investigado em 2021, o qual estava foragido. O mandado foi expedido pela 2º vara criminal de Rondonópolis.

O autor foi localizado e detido pela Polícia Civil em uma localidade próximo ao assentamento Pana em Nova alvorada do Sul e, após os procedimentos legais, encontra-se a disposição do Poder Judiciário.

A Delegacia de Nova Alvorada do Sul solicita a colaboração e apoio de toda população com informações sobre a pratica de crimes e localização de indivíduos foragidos da justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através do telefone (67) 99247-2319. O sigilo e anonimato são assegurados.