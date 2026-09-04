Idoso investigado por estupro de vulnerável é preso em Dourados

Idoso sendo preso na manhã desta sexta-feira / Divulgação/PCMS

Um idoso de 63 anos, investigado pela prática de estupro de vulnerável, foi preso preventivamente pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (04), em Dourados.

A prisão foi cumprida pela equipe de Capturas da 1ª Deam (1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), no bairro Canaã III, durante ações da Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A iniciativa busca intensificar o enfrentamento à violência contra mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade.

Segundo a Polícia Civil, os fatos investigados teriam ocorrido em 2024, no município de Dourados. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Poder Judiciário após representação da autoridade policial, considerando a gravidade dos fatos apurados e a necessidade da medida cautelar para garantir o andamento da investigação e do processo penal.

Após o cumprimento da ordem judicial, o investigado foi encaminhado para as providências legais e permanece à disposição da Justiça.

Em razão da natureza do caso, a Polícia Civil informou que não divulgará outras informações, com o objetivo de preservar a intimidade, a dignidade e a segurança das partes envolvidas, especialmente da vítima.