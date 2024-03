Idoso morre afogado ao tentar pegar barco levado por ventania

Cenário MS

O idoso Isaac Estevam do Prado, de 67 anos, morreu afogado nesta terça-feira (5) ao tentar recuperar o barco levado pelo vento, no rio Pardo, região do distrito de Nova Porto XV, em Bataguassu.

Segundo o jornal local Cenário MS, ele era morador de Presidente Epitácio (SP), que faz divisa com MS.

Isaac possuía uma propriedade na região e estava no local para pesca esportiva em companhia de familiares.

Ele pescou no lago da Usina Sergio Motta, junto ao Rio Paraná, e ao fim da tarde retornou ao píer da Nova Porto XV, em Bataguassu, no rio Pardo. Depois de descer da embarcação, o vento empurrou o barco e o idoso nadou para recuperá-lo.

Na tentativa de pegar o barco e levá-lo de volta à margem, o idoso chegou a nadar cerca de 120 metros, mas afundou no rio, por volta das 18h30.

Familiares que estavam no local perceberam o afogamento e acionaram os socorristas.

Equipes da Polícia Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros estiveram no rio realizando buscas. Após cerca de uma hora e meia, o corpo de vítima foi encontrado próximo ao local do afogamento. Perícia e Polícia Civil estiveram na cena do acidente realizando os procedimentos necessários.