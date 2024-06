Idoso morre atropelado em avenida de Campo Grande

Vítima morreu no local / (Nathalia Alcântara, Jornal Midiamax)

Na manhã desta quarta-feira, 12, um trágico acidente tirou a vida de Valdomiro Arguello Barbosa, de 84 anos, na Avenida Tamandaré, em Campo Grande. O incidente ocorreu enquanto ele atravessava a rua, sendo atropelado por um veículo Gol conduzido por um professor.

Segundo relatos, o professor estava se deslocando para o trabalho no sentido Centro da avenida quando o idoso tentou atravessar fora da faixa de pedestres. "Ele (idoso) apareceu do nada", lamentou o motorista ao site Jornal Midiamax.

O impacto fez com que o idoso colidisse com a lateral do veículo, resultando em sua queda no meio da avenida. Apesar do rápido acionamento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Valdomiro veio a óbito no local. Marcas de frenagem na avenida indicaram uma tentativa do motorista de frear, mas sem sucesso.

"Não consegui frear", afirmou o professor. Como consequência do acidente, uma das faixas da avenida precisou ser interditada, causando lentidão no trânsito local. Uma testemunha relatou que o idoso sofreu impacto na cabeça ao cair, e apesar das tentativas de reanimação, não foi possível salvá-lo.