Idoso morre atropelado em frente a posto que dedicou 30 anos de trabalho

Trânsito ficou lento no local / (Foto: Kisie Ainoã - Jornal Midiamax)

Benedito Bento da Silva, de 66 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 66, atropelado por uma carreta, m frente a um posto de combustível da BR-262, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. A família esteve no local e contou que a vítima dedicou 30 anos de trabalho ao posto, em frente ao local do acidente.

A vítima tinha problemas com alcoolismo e estava há três meses sem visitar a família. Benedito estava aposentado e vendia picolé. Com o dinheiro das vendas ele comprava bebida e tentava atravessar a rodovia”, disse a neta Janaina Silva, de 26 anos, ao Jornal Midiamax.

Benedito ainda teria sido atropelado no mesmo local há cerca de um ano, mas se recuperou após internação e período de tratamento.

O caminhoneiro tentou desviar, chegando a invadir a pista contrária. Com o acidente, a rodovia ficou interditada nos dois sentidos. Socorristas da CCR MS Via prestaram os primeiros socorros, mas o idoso não resistiu. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também está no local.