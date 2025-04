Idoso morre em acidente na MS-379

Reprodução redes sociais

Adair Cassol, de 75 anos, morreu na noite deste sábado (26) após um acidente na rodovia MS-379, entre Dourados e Laguna Carapã.

De acordo com informações iniciais do Dourados News, Adair conduzia uma caminhonete Ford Ranger quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra um barranco. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Civil e a Perícia foram acionadas e realizaram os procedimentos de praxe no local do acidente. As causas da colisão estão sendo investigadas.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.