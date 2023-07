Idoso morre na madrugada próximo à Ladeira Dona Emília em Corumbá

Idoso foi encontrado morto / Divulgação

Idoso identificado como Milton Sanches Machado, de 65 anos, morreu por volta das 2h, deste domingo, 2 de julho, próximo da esquina da Ladeira Dona Emília, bairro Borrowisk, em Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, ele foi encontrado na calçada.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, estiveram no local. A morte foi constatada pelo médico plantonista do SAMU, que ainda realizou procedimentos de primeiros socorros, mas ele não resistiu. O boletim de ocorrência, o qual o Diário Corumbaense teve acesso, não informa a causa do óbito e nem se havia marca de violência.

Também compareceram no local, equipes da Polícia Civil e da Perícia. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). O caso foi registrado como morte a esclarecer.