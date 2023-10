Idoso passa mal limpando a caixa d'água e morre em fazenda de Rio Brilhante

Vítima morreu no local / Ilustrativa

Idoso, de 66 anos, morreu ao cair enquanto limpava uma caixa d’água durante a manhã de quinta-feira (12), na fazenda onde morava na cidade de Rio Brilhante.

Conforme o boletim de ocorrência, o amigo da vítima contou que era por volta das 9h quando o idoso resolveu lavar a caixa d’água. Em determinado momento, ele começou a passar mal e ao tentar sair, acabou caindo no interior do reservatório.

Por conta da queda, o homem teve algumas lesões e um traumatismo craniano. O Corpo de Bombeiros do município foi acionado, levando a vítima para o hospital da cidade. No entanto, devido a gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital do Coração, em Dourados.

Apesar dos esforços das equipes médicas, o idoso não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a noite de ontem. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, como morte a esclarecer.