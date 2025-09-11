Acessibilidade

11 de Setembro de 2025 • 11:22

Polícia

Idoso perde quase R$ 11 mil em golpe do falso advogado em Anastácio

O idoso percebeu o golpe somente após entrar em contato com o verdadeiro número da advogada

Da redação

Publicado em 11/09/2025 às 09:59

Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo

Um morador de 69 anos de Anastácio procurou a Polícia Civil após cair em um golpe aplicado por criminosos que se passaram por sua advogada. O caso aconteceu nesta semana, quando ele recebeu mensagens no WhatsApp de um número com a foto e o nome da profissional que o representava em um processo judicial.

Na conversa, os golpistas informaram que o idoso teria valores a receber referentes ao processo, mas que, para a liberação, seria necessário realizar pagamentos antecipados. Convencido pelas informações, que incluíam dados verdadeiros sobre sua ação, a vítima realizou duas transferências: a primeira de R$ 4.997 por meio de cartão de crédito do Banco do Brasil e a segunda de R$ 5.900 via PIX, totalizando R$ 10.897.

O idoso percebeu o golpe somente após entrar em contato com o verdadeiro número da advogada, que negou ter solicitado qualquer quantia e confirmou que não havia decisão judicial que autorizasse o recebimento de valores.

Segundo o relato, durante as transações, o idoso chegou a receber uma ligação de número com DDD 73, cujo interlocutor repassava instruções para finalizar os pagamentos. As transferências foram feitas para contas de mulheres que não tinham vínculo com a causa judicial.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Anastácio, que deve apurar a origem das contas utilizadas no esquema e identificar os envolvidos. A orientação das autoridades é que a população fique atenta ao chamado “golpe do falso advogado”, sempre confirmando diretamente com seu defensor, em contatos já salvos e conhecidos, antes de realizar qualquer pagamento.

Leia Também

Corumbá

Prefeito de Corumbá apresenta balanço de 8 meses de gestão

Dr. Gabriel Alves de Oliveira destacou a importância de prestar contas diretamente à população

Saúde

Brasil produzirá vacina contra vírus sincicial respiratório

Medicamento contra esclerose múltipla também será produzido no país

