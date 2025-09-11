Idoso perde quase R$ 11 mil em golpe do falso advogado em Anastácio

O idoso percebeu o golpe somente após entrar em contato com o verdadeiro número da advogada
Delegacia de Anastácio / O Pantaneiro, Arquivo
Um morador de 69 anos de Anastácio procurou a Polícia Civil após cair em um golpe aplicado por criminosos que se passaram por sua advogada. O caso aconteceu nesta semana, quando ele recebeu mensagens no WhatsApp de um número com a foto e o nome da profissional que o representava em um processo judicial.
Na conversa, os golpistas informaram que o idoso teria valores a receber referentes ao processo, mas que, para a liberação, seria necessário realizar pagamentos antecipados. Convencido pelas informações, que incluíam dados verdadeiros sobre sua ação, a vítima realizou duas transferências: a primeira de R$ 4.997 por meio de cartão de crédito do Banco do Brasil e a segunda de R$ 5.900 via PIX, totalizando R$ 10.897.
O idoso percebeu o golpe somente após entrar em contato com o verdadeiro número da advogada, que negou ter solicitado qualquer quantia e confirmou que não havia decisão judicial que autorizasse o recebimento de valores.
Segundo o relato, durante as transações, o idoso chegou a receber uma ligação de número com DDD 73, cujo interlocutor repassava instruções para finalizar os pagamentos. As transferências foram feitas para contas de mulheres que não tinham vínculo com a causa judicial.
O caso foi registrado na Polícia Civil de Anastácio, que deve apurar a origem das contas utilizadas no esquema e identificar os envolvidos. A orientação das autoridades é que a população fique atenta ao chamado “golpe do falso advogado”, sempre confirmando diretamente com seu defensor, em contatos já salvos e conhecidos, antes de realizar qualquer pagamento.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
PRF apreende drogas, armas e prende dois homens em Miranda
Força Tática prende homem por tráfico de drogas em Aquidauana
Dois são presos por tráfico de drogas em operação em Maracaju
Corumbá
Dr. Gabriel Alves de Oliveira destacou a importância de prestar contas diretamente à população
Saúde
Medicamento contra esclerose múltipla também será produzido no país
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS