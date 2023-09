Idoso perde quase R$ 4 mil em Corumbá após golpe de empréstimo

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

Um idoso perdeu R$ 3.950,75 em um golpe de empréstimo na cidade de Corumbá. O caso foi registrado na sexta-feira, 15.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que no início de agosto recebeu uma ligação com DDD de São Paulo, de uma consultora financeira, que ofereceu a possibilidade de contratação de um empréstimo de R$ 15 mil e ele aceitou fazer a transação bancária.

No entanto, para obter a quantia, o golpista condicionou o pagamento de mais de R$ 5.122 em "impostos", enviando uma lista com as siglas e valores correspondentes a cada um.

Ele então realizou sete depósitos, que somaram a quantia de R$ 3.950,75, e listou à Polícia os nomes dos beneficiários. Sem receber o dinheiro, o idoso decidiu procurar a delegacia onde o caso foi registrado como estelionato.