Idoso procurado por homicidio e ocultação de cadáver é preso na Capital

Segundo a decisão judicial, a gravidade dos crimes motivou a manutenção do regime fechado
Sede da DEPCA / Polícia Civil
Um idoso de 71 anos, condenado a 31 anos, 10 meses e 23 dias de prisão, foi preso na manhã desta quarta-feira (29) no bairro Jardim Anache, em Campo Grande. A captura ocorreu após diligências da DEPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).
O condenado respondia por homicídio, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, destruição de documentos e ocultação de cadáver. Segundo a decisão judicial, a gravidade dos crimes motivou a manutenção do regime fechado.
Após a prisão, ele foi levado à delegacia para o cumprimento do mandado e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
O motorista, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Judiciária
Saúde
Equipes da Prefeitura trabalham para restabelecer o trânsito nos pontos afetados
Saúde
Com 40 horas, o curso on-line é voltado para o aprimoramento da segurança vacinal em todo o país
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS