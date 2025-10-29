Idoso procurado por homicidio e ocultação de cadáver é preso na Capital

Sede da DEPCA / Polícia Civil

Um idoso de 71 anos, condenado a 31 anos, 10 meses e 23 dias de prisão, foi preso na manhã desta quarta-feira (29) no bairro Jardim Anache, em Campo Grande. A captura ocorreu após diligências da DEPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente).

O condenado respondia por homicídio, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, destruição de documentos e ocultação de cadáver. Segundo a decisão judicial, a gravidade dos crimes motivou a manutenção do regime fechado.

Após a prisão, ele foi levado à delegacia para o cumprimento do mandado e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

