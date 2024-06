Idoso vítima de maus-tratosé resgatado em Campo Grande

Ação com apoio do Corpo de Bombeiros / Divulgação

A Polícia Civil, por intermédio da 2ª DP da capital, em trabalho operacional no âmbito da Operação Virtude, de caráter nacional, teve êxito no resgate, na terça-feira, 11, de um idoso de 87 anos, que estava com a saúde extremamente debilitada e vivendo em situação degradante, caso ocorrido no Jardim Anache, em Campo Grande. A ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros.

Os fatos foram levados à Polícia Civil, por meio de denúncia anônima, feita pelo disque 100. De acordo com as informações repassadas, o idoso apresentava dificuldades motoras e condições precárias de higiene.

Além disso, conforme a denúncia, o idoso não recebia acompanhamento médico, era alvo de agressões verbais, sendo frequentemente xingado e ofendido, pela filha de 43 anos de idade e pelo genro de 60 e ainda era maltratado quando pedia água, comida ou quando queria dormir.

Durante a visita, todas as denúncias foram confirmadas. O genro do idoso alegou que precisava gritar com o ele porque ele não escutava direito, o que fazia os vizinhos pensarem que ele estava sendo agressivo.

Em relação ao mau cheiro no local, o autor disse que por trabalhar com reciclagem, armazena os objetos na casa, juntamente com vários gatos que cria, contribuindo para a insalubridade do local.

No local, foi possível verificar que a vítima, sem condições físicas e acamada, não estava recebendo os cuidados médicos necessários, agravando ainda mais sua situação de saúde e bem-estar. Diante disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado, compareceu ao local e presenciando a situação, fez a remoção da vítima, com encaminhamento aos devidos cuidados médicos.

O caso segue sob apuração. Após a avaliação inicial, serão realizados os procedimentos pertinentes para assegurar o bem-estar e a saúde da vítima.