Idosos são resgatados de casa cheia de sujeira e entulhos em MS

Eles estavam com higiene precária, precariedade de mobiliário, colchão de cama com resíduos de urina e sem peças de roupas limpas.

Toda a situação flagrada durante vistoria no imóvel, com o consentimento dos moradores.

O acusado de maltratar os idosos, de 36 anos, foi preso em flagrante e levado para a Delegacia.

As vítimas foram levadas para a Secretaria de Assistência Social do Município e Conselho Municipal de Defesa do Idoso.