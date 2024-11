IFMS realiza a Semana da Consciência Negra e Indígena em Aquidauana

Coordenador Wanderson Faustino / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Aquidauana, deu início à 14ª edição da Semana da Consciência Negra e à 1ª Semana da Consciência Indígena, com atividades que celebram e refletem sobre as contribuições dos povos negros e indígenas para a cultura e história do Brasil. O evento, promovido pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), teve início ontem (18) e se estende até hoje (19) com uma programação rica e diversificada.

Dois dias de reflexão e celebração

A Semana da Consciência Negra e Indígena tem como objetivo promover o diálogo sobre igualdade racial, combater o racismo e a discriminação, e fortalecer a identidade cultural, celebrando a riqueza das tradições afro-brasileira e indígena. Durante os dois dias de evento, os participantes puderam se envolver em uma série de atividades educativas e culturais.

Entre as atrações, estão palestras, rodas de conversa e apresentações artísticas, que exploram temas importantes sobre a história e a luta das comunidades negras e indígenas. Um dos destaques da programação é o 1º Festival de Música Black e Indígena, que oferece ao público a oportunidade de apreciar e vivenciar as manifestações culturais dessas duas ricas tradições musicais.

O papel do NEABI

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) tem um papel fundamental na promoção de ações de reflexão e conscientização sobre as questões étnico-raciais. Além de organizar eventos como este, o NEABI realiza pesquisas e ações de extensão voltadas para a valorização das culturas negras e indígenas, buscando sempre integrar a comunidade acadêmica e local em debates sobre as desigualdades sociais e a importância de respeitar a diversidade.

"Este evento é uma oportunidade única para discutirmos e celebrarmos as contribuições de dois povos fundamentais para a formação do Brasil", afirmou o professor Wanderson Faustino, coordenador do evento. "Nosso objetivo é fortalecer a identidade cultural e criar um espaço de diálogo que promova o respeito e a valorização das culturas afro-brasileira e indígena."

Destaques da programação

Durante os dois dias de evento, os participantes puderam aproveitar atividades enriquecedoras, como:

Palestras e Rodas de Conversa: Discussões sobre igualdade racial, a luta contra o racismo, e a importância de preservar as tradições indígenas e afro-brasileiras.

Apresentações Culturais: Danças, músicas, declamação de poesias e outras expressões culturais que retratam a riqueza das culturas negra e indígena, com a participação de artistas locais e convidados.

Exposição de artesanatos indígenas de aldeias locais.

1º Festival de Música Black e Indígena: Um espaço dedicado à música como expressão de resistência e identidade, reunindo músicos e cantores das duas vertentes culturais.

Oficina de Feijoada com degustação: No dia 19, a comunidade terá a oportunidade de participar da "2ª Noite Oficina da Feijoada", um momento de integração e celebração da culinária afro-brasileira, com degustação de pratos típicos, como feijoada, que representam a união e resistência das culturas.

Encerramento e Celebração

O evento será encerrado no dia 19 de novembro, com uma cerimônia de reflexão e integração que promete reunir estudantes, professores e a comunidade local para celebrar as conquistas e as lutas dos povos negros e indígenas. A programação inclui a oficina de feijoada, um momento especial para saborear a culinária afro-brasileira enquanto se celebra a riqueza cultural desses povos.

A 14ª Semana da Consciência Negra e 1ª Semana da Consciência Indígena do IFMS Campus Aquidauana é uma oportunidade ímpar para promover a reflexão e o aprendizado sobre as questões raciais e culturais que atravessam a história do Brasil. Além de celebrar as tradições e lutas dos povos afro-brasileiros e indígenas, o evento contribui para o fortalecimento de uma sociedade mais justa, inclusiva e respeitosa com a diversidade.

Com a participação ativa da comunidade acadêmica e local, o evento reafirma o compromisso do IFMS com a promoção da igualdade e da justiça social, fortalecendo a identidade cultural e o respeito mútuo.