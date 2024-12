Igreja é alvo de criminosos em Aquidauana

Divulgação

Na madrugada do dia 5 de dezembro, a Igreja Nossa Senhora de Caacupê, localizada no bairro Alto, em Aquidauana, foi alvo de um furto. Ao chegar pela manhã, a coordenadora da igreja, uma mulher de 75 anos, encontrou a porta lateral arrombada e o interior do templo revirado.

Segundo o relato da coordenadora, foram furtados dois terços de ouro que adornavam uma imagem religiosa, além de quatro garrafas de refrigerante de dois litros e diversos utensílios de cozinha, incluindo garfos, facas e colheres.

A Polícia Militar esteve no local para realizar os primeiros levantamentos e orientou a responsável a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. No mesmo dia, a coordenadora seguiu as orientações e relatou os fatos às autoridades.

Apesar dos danos, a porta arrombada já foi reparada, e o local foi limpo. As investigações estão em andamento para identificar os autores do crime e recuperar os itens furtados.