Imagens mostram que criança teria mentido sobre sequestro em Três Lagoas

Delegacia de Três Lagoas / Foto: Divulgação

A Polícia Civil analisa mais imagens de câmeras de segurança que mostra uma suposta contraversão do caso da criança, de 10 anos, que teria sido sequestrada em Três Lagoas.

Segundo a polícia, a investigação teve acesso a mais câmeras de segurança, que comprovam que a menina realmente mentiu sobre o sequestro, no entanto, os motivos só saberemos quando ela for ouvida em depoimento especial pelo juiz.

Caso

No dia 28 de agosto, a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) recebeu a denúncia de que a menina teria sido sequestrada e mantida em cárcere por um desconhecido, que estaria em uma caminhonete.

Inicialmente, de acordo com o delegado responsável pelo caso, Matheus Souza Oliveira de Palma, a criança contou que quando estava saindo da escola, o desconhecido a seguiu, tampou a boca dela, fazendo com que ela desmaiasse. Assim que acordou, a menina estava no banco de trás da caminhonete e pelo retrovisor central do veículo viu o autor fazendo sinal para que ela ficasse quieta.

Ao perceber que o veículo não estava travado, a vítima conseguiu fugir e começou a correr, momento em que o autor foi embora. A menina continuou correndo e conseguiu chegar em sua casa.