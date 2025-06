Incendiário apaixonado espanca mulher e põe fogo na própria casa

Fogo ateado pelo incendiário apaixonado destruiu parcialmente a casa / (Foto João Éric/O Pantaneiro)

Uma ocorrência inusitada e difícil de entender, foi atendida por volta de 21h30, da noite desta segunda-feira, no bairro São Francisco, em Aquidauana/MS. Equipe do corpo de Bombeiros foi acionada para ir até a Rua Souza Alves, combater um incêndio.

No local, constataram que o incendiário foi o próprio morador da casa. As chamas atingiram um quarto e um banheiro, além de alguns móveis da mobília que estavam do lado de fora.

Casa do Bairro São Francisco onde o marido brigou com a mulher e colocou fogo (Foto João Éric/O Pantaneiro)

Diante da conjuntura identificada, a Polícia Militar foi acionada para verificar as informações que davam conta de prática criminosa. Encontraram um homem que se dizia apaixonado pela sua mulher e ela o estaria rejeitando e colocando fim ao relacionamento.

Ele foi detido e encaminhado para a Polícia Civil de Aquidauana. Dentro da viatura, gritava a todo momento "eu ti amo", para sua esposa. A Polícia também constatou que, antes do incêndio, houve um desentendimento entre o casal.

Matéria editada às 10h52 para acréscimo de informações

7º BPM prende autor de incêndio criminoso após briga doméstica em Aquidauana

Na noite do dia 16, o 7º BPM foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio no bairro São Francisco, em Aquidauana. No local, um homem de 22 anos foi detido após confessar ter ateado fogo na residência onde morava com sua companheira, de 46 anos, com quem estava em processo de separação. O imóvel ficou quase totalmente destruído. O suspeito, apresentava comportamento agressivo, foi contido e encaminhado à Delegacia.