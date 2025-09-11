Incêndio criminoso por ciúmes causa prejuízo de R$ 2 milhões

Incêndio atingiu outros imóveis / PCMS

Na madrugada da última quinta-feira, 11, um incêndio de grandes proporções destruiu completamente um barracão de reciclagem e ferro-velho no centro de Naviraí, provocando um prejuízo estimado em R$ 2 milhões. A tragédia foi provocada intencionalmente por uma mulher de 33 anos, que confessou ter ateado fogo por ciúmes do companheiro.

O incêndio teve início por volta das 00h10 e rapidamente se espalhou, ameaçando residências vizinhas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e contou com apoio de caminhões-pipa da Usina Rio Amambai para conter as chamas. A empresa Energisa precisou interromper o fornecimento de energia em parte da Rua Dinamarca, a fim de evitar acidentes mais graves.

Durante o combate ao fogo, a Polícia Militar isolou a área, removeu veículos estacionados e ajudou moradores na evacuação de casas próximas. As chamas só foram controladas às 4h20. Apesar de não haver vítimas, os danos materiais foram severos: dois barracões, oito caminhões, três máquinas enfardadeiras e todo o escritório administrativo foram consumidos pelas chamas. O fogo também atingiu uma sala de igreja e uma residência vizinha.

A Polícia Civil iniciou diligências ainda durante a manhã e identificou a suspeita, F.S.C., de 33 anos, por volta das 10h do mesmo dia. Ela foi localizada com o boné rosa visto nas imagens das câmeras de segurança, além de portar o isqueiro utilizado para iniciar o incêndio. Ao ser detida, confessou o crime e afirmou ter agido movida por ciúmes do parceiro.

F.S.C. foi presa em flagrante e encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia de Naviraí. A prisão foi ratificada pela autoridade policial, que também representou pela conversão em prisão preventiva, considerando a gravidade do caso, o alto prejuízo e o risco de novos delitos.

A investigação prossegue para o levantamento completo dos danos e possível responsabilização cível.

