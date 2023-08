Incêndio destrói caminhão carregado de cilindros de oxigênio e na BR-060

Cabine destruída / Jardim MS News

Um caminhão carregado de cilindros de oxigênio e amônia pegou fogo na BR-060, no distrito do Boqueirão, em Jardim, a tarde da última sexta-feira, 11.

Segundo o Jardim News, os cilindros com substâncias altamente inflamáveis aumentava o risco de incêndio de alta proporção. O Corpo de Bombeiros foi acionado no local.

O fogo teria começado na cabine do veículo e na roda dianteira. As chamas se alastraram para a vegetação às margens da via.

Embora o susto, os bombeiros combateram as chamas, sem feridos.