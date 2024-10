Incêndio destrói motor de carro em Corumbá

Fogo destruiu motor / Divulgação

Às 18h40 de ontem, a Guarnição de Bombeiros foi acionada para combater um incêndio que atingiu o compartimento do motor de um Fiat Strada, estacionado na rua Aquidauana, no bairro Universitário.

Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e conseguiram controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse para outras partes do veículo ou para áreas próximas. Felizmente, não houve feridos no incidente.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas a ação rápida da equipe de resgate evitou danos maiores.