Incêndio em quitinete em Miranda deixa um ferido e suspeito detido

Fogo destruiu casa / Divulgação

Na manhã de sábado, 7, o Corpo de Bombeiros de Miranda foi chamado para combater um incêndio em uma quitinete localizada na Rua Sete de Setembro, Bairro Nossa Senhora Aparecida. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram o quarto número 7 da quitinete, de 4x5 metros, completamente em chamas.

Por volta das 10h50, os bombeiros inicialmente verificaram se havia pessoas no interior e foram informados de que o quarto incendiado estava desocupado. No entanto, no quarto geminado ao lado, encontraram um homem de 55 anos, embaixo da cama, inconsciente devido à inalação de fumaça. O homem foi retirado do local, recebeu os primeiros socorros e foi levado ao hospital de Miranda.

A equipe de bombeiros usou uma linha direta com três lances de mangueira e aproximadamente 1000 litros de água para controlar o incêndio e realizar o rescaldo, evitando possíveis novos focos de incêndio. Moradores do local suspeitaram de incêndio criminoso e acionaram a Polícia Militar, que compareceu ao local e deteve um suspeito de ter causado o incêndio.

Se os bombeiros não tivessem chegado rapidamente, o incêndio poderia ter se espalhado para outros quartos da quitinete.