Incêndio em residência deixa duas meninas feridas em Sidrolândia

Viatura da Polícia Civil / Ronald Regis

Duas meninas, de 5 e 11 anos, ficaram feridas durante incêndio em uma casa, na madrugada de hoje (8), no Bairro São Bento, em Sidrolândia. Uma das crianças teve 70% do corpo queimado e a suspeita é que tenha sido ação criminosa.



Segundo informações apuradas pelo Campo Grande News, o incêndio começou na sala, onde a menina de 11 anos estava deitada no sofá. Assim que os militares chegam no imóvel, as crianças já havia sido retiradas da casa e levadas para o hospital municipal. Por conta do estado de saúde, elas tiveram de ser transferidos para a Santa Casa de Campo Grande.



No momento do incêndio, a mãe das crianças estava trabalhando. À polícia, a mulher contou que monitora os filhos por uma câmera de segurança e que a filha mais velha tem telefone, caso precise de ajuda. Ela suspeita que o incêndio tenha sido provocado pelo ex-marido, já que ele a havia ameaçado várias vezes, devido o fim do relacionamento.



Uma vizinha contou aos militares do Corpo de Bombeiros que viu um homem, de short, camiseta branca e tênis, saindo de dentro do terreno da casa. Essa pessoa saiu de moto, dizendo que iria buscar ajuda.