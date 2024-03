Incêndio em residências mobiliza bombeiros em Corumbá

Fogo consumiu um dos endereços / Divulgação

Dois incêndios em residências mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros de Corumbá na madrugada deste domingo, 3. Foram utilizados cerca de 7 mil litros de água no combate.

O primeiro foi registrado às 1h, em um imóvel abandonado na Avenida Venceslau de Barros com via 15 de Novembro. O local seria utilizado por usuários de droga. A equipe combateu as chamas com 3 mil litros de água.

Em seguida, por volta das 1h40, o fogo de altas proporções destruiu uma casa na Rua Rio Grande do Norte com Major Gama. Foram utilizados 4 mil litros de água. O fogo destruiu todos os pertences na casa, mas não houve feridos. A dona do imóvel não estava no local e não foi identificado aina a causa do incêndio.