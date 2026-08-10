Indígena de Aquidauana é morto após espancamento em beco da capital

Crime aconteceu no Beco das Cordas, no bairro Tiradentes, em Campo Grande / Reprodução/Campo Grande News

Um homem de 38 anos, morador da Aldeia Ipegue, em Aquidauana, foi morto após ser violentamente agredido na madrugada deste domingo (09), em Campo Grande. Gilmar Francisco Joaquim, conhecido na comunidade como “Foguinho”, estava acompanhado de outro rapaz, que também foi atacado e precisou ser hospitalizado.

O crime aconteceu por volta das 03h20, no Beco das Cordas, no bairro Tiradentes. A PM (Polícia Militar) foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de lesão corporal e encontrou Gilmar caído no local, com o rosto desfigurado. Uma equipe médica constatou a morte ainda no beco.

Segundo informações reunidas durante a ocorrência, Gilmar estava acompanhado de um homem identificado como Thiago quando os dois foram atacados. Mesmo ferido, Thiago conseguiu deixar o local e pedir ajuda a moradores. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

A motivação do crime ainda é investigada. Conforme relatos obtidos posteriormente, a agressão teria começado após uma discussão relacionada a uma motocicleta. A versão aponta que Gilmar teria reclamado depois que o veículo foi utilizado e acabou danificado, mas decidiu não cobrar pelo prejuízo. Mais tarde, o grupo retornou ao local e iniciou a agressão.

A irmã de Gilmar, que preferiu não se identificar, contou que o irmão não tinha histórico de conflitos e era considerado uma pessoa tranquila pela família e pela comunidade.

“Meu irmão é trabalhador, nunca foi de briga. Ele sempre gostou de todo mundo, conhecia todo mundo aqui. A gente mora aqui há muito tempo. O que fizeram com ele foi uma covardia”, disse ao Campo Grande News.

A investigação também deverá contar com o relato de Thiago, apontado como a única pessoa que pode contribuir para a identificação dos envolvidos. A Perícia Técnica esteve no local para recolher vestígios, mas, segundo o registro policial, não foram encontradas outras testemunhas que tivessem presenciado diretamente a agressão. O trecho também não possui câmeras de segurança.

O caso foi registrado como homicídio simples e homicídio simples na forma tentada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. A Polícia Civil trabalha para esclarecer a dinâmica do crime, identificar os responsáveis e confirmar a motivação do ataque.

Translado

A reportagem de O Pantaneiro apurou que a vítima era indígena do povo Terena e oriunda da Aldeia Ipegue, localizada na Terra Indígena Taunay/Ipegue, em Aquidauana, sendo conhecida como "Foguinho". Após os procedimentos legais, o corpo foi transladado para a cidade e encaminhado para a tradicional comunidade, onde familiares e amigos deverão prestar as últimas homenagens.