Indígena é esfaqueado e morre em colheita de maçã no RS

Morte foi registrada no RS / Ilustração/ PCMS

O indígena Jackson Brites, 22 anos, morador de Paranhos, foi assassinado, durante colheita de maçã, em Vacaria, no Rio Grande do Sul.

Conforme o Dourados News, o caso ocorreu no dia 5 de fevereiro e os suspeitos também são do Mato Grosso do Sul e trabalhavam junto da vítima.

O portal informou que o assassinato ocorreu no pomar onde os três sul-mato-grossenses atuavam. O corpo foi descoberto somente no dia seguinte, por funcionários.

Brites levou golpes na cabeça e, no alojamento dos suspeitos, foram achadas roupas sujas de sangue.

O caso foi registrado no estado e a Polícia Civil investiga.